Ancora un arbitro aggredito picchiato da calciatore della Pozzogottese

Ancora un'aggressione nei confronti di un arbitro. Ad avere la peggio stavolta il fischietto di Pozzogottese Unime che si è giocata il 30 aprile e valida per la finale provinciale di Coppa Trinacria di calcio.Al termine del primo tempo un giocatore della formazione barcellonese non ha. 🔗 Messinatoday.it - Ancora un arbitro aggredito, picchiato da calciatore della Pozzogottese un'aggressione nei confronti di un. Ad avere la peggio stavolta il fischietto diUnime che si è giocata il 30 aprile e valida per la finale provinciale di Coppa Trinacria di calcio.Al termine del primo tempo un giocatoreformazione barcellonese non ha. 🔗 Messinatoday.it

