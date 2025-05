Ancona scampagnate con multe | pioggia di sanzioni per fuochi e accesso col Suv nelle aree naturali

© Corriereadriatico.it - Ancona, scampagnate con multe: pioggia di sanzioni per fuochi e accesso col Suv nelle aree naturali Ancona - Primo Maggio, scampagnanata con le multe: cinque persone sanzionate per fuochi accesi in prossimità dei boschi ed una per accesso con il Suv in un'area naturale.Ragazzo. 🔗 - Primo Maggio, scampagnanata con le: cinque persone sanzionate peraccesi in prossimità dei boschi ed una percon il Suv in un'area naturale.Ragazzo. 🔗 Corriereadriatico.it

Cosa riportano altre fonti

Ancona controcorrente, invito alla polizia locale: “Meno multe per la sosta” - Ancona, 17 febbraio 2025 – Multe per sosta selvaggia? Sì, ma senza calcare troppo la mano, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, all’ora dell’aperitivo e nei dopocena. Il diktat, non troppo condiviso da tutta la maggioranza di centrodestra, è quello immaginato dal vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, multi-assessore con deleghe alla mobilità, alla sicurezza e alla polizia locale: “Vessare gli automobilisti che il sabato sera magari decidono di trascorrere la serata in centro e non riescono a trovare parcheggio non è la mia priorità – spiega il vicesindaco –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Posti di blocco, controlli a tappeto e autovelox: pioggia di multe, patenti ritirate e denunce - Posti di blocco e controlli a tappeto lungo le strade della provincia di Perugia: piovono multe. E non solo. Gli agenti hanno denunciato una donna e due uomini, di cui uno neopatentato, sorpresi ubriachi al volante. Tutti e tre sono stati fermati e trovati con un tasso alcolemico superiore a 0,8... 🔗perugiatoday.it

Abbandono rifiuti. Pioggia di multe - Negli ultimi giorni la polizia municipale di Poggibonsi ha multato diverse persone per lo scarico selvaggio dei rifiuti. Le telecamere mobili in funzione in città e nelle frazioni hanno incastrato vari furbetti, immortalati mentre abbandonavano fuori dai cassonetti o comunque dove non si può ogni tipo di rifiuti. Per tentare di arginare la maleducazione . Da due anni il Comune ha adottato anche un’altra misura: gli ispettori ambientali di Sei, che danno una mano alla stessa polizia municipale nei controlli. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ancona, scampagnate con multe: pioggia di sanzioni per fuochi e accesso col Suv nelle aree naturali; Montecosaro, paura in superstrada per l'auto che prende fuoco: il conducente riesce a saltare fuori; La città piange la morte di Gianluca Giardini: il grande tifoso dell'Ancona si è spento a 59 anni; Ancona, auto percorre due chilometri con un gatto incastrato nel cofano: salvato dai vigili del fuoco VIDEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ancona, scampagnate con multe: pioggia di sanzioni per fuochi e accesso col Suv nelle aree naturali - ANCONA - Primo Maggio, scampagnanata con le multe: cinque persone sanzionate per fuochi accesi in prossimità dei boschi ed una per accesso con ... 🔗msn.com

Pasquetta, pioggia o sole? Nel Paese instabilità diffusa: ad Ancona scongiurato il maltempo - quello in cui si è soliti fare delle scampagnate con parenti e amici. Vediamo insieme le previsioni meteo per il 21 aprile 2025. Ad Ancona gli esperti di 3bMeteo prevedono cielo sereno o poco nuvoloso ... 🔗anconatoday.it

Multe e denunce per abbandono di rifiuti tra Ancona e Jesi - Dalla scorsa settimana sono state contestate 4 denunce per abbandono e gestione illecita di rifiuti, accertate dai Nuclei Carabinieri Forestale di Ancona e Jesi - San Marcello, a cittadini e ... 🔗ansa.it