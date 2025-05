Ancona il patrono San Ciriaco ha un volto e una voce | il video dell’intelligenza artificiale

Ancona, 2 maggio 2025 – San Ciriaco, patrono dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo che si festeggia il 4 maggio, ha ora un volto e una voce, ricostruita grazie all’intelligenza artificiale e alla radiologia. Merito di un progetto, durato due anni e fortemente voluto dall'arcivescovo Angelo Spina, che ha permesso di avere una ricostruzione ancora più approfondita del santo vissuto nel IV secolo d.C.L'iniziativa è stata condotta dal dipartimento di radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Utilizzando una Tac di ultima generazione oltre a sofisticati algoritmi di AI, simili a quelli impiegati in ambito clinico per analisi predittive sui tumori e capaci di individuare dettagli invisibili all'occhio umano, gli specialisti hanno analizzato minuziosamente le spoglie del santo, riesumate nel 2023 proprio per questo scopo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ancona, il patrono San Ciriaco ha un volto e una voce: il video dell’intelligenza artificiale , 2 maggio 2025 – Sandell'Arcidiocesi di-Osimo che si festeggia il 4 maggio, ha ora une una, ricostruita grazie all’intelligenzae alla radiologia. Merito di un progetto, durato due anni e fortemente voluto dall'arcivescovo Angelo Spina, che ha permesso di avere una ricostruzione ancora più approfondita del santo vissuto nel IV secolo d.C.L'iniziativa è stata condotta dal dipartimento di radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Utilizzando una Tac di ultima generazione oltre a sofisticati algoritmi di AI, simili a quelli impiegati in ambito clinico per analisi predittive sui tumori e capaci di individuare dettagli invisibili all'occhio umano, gli specialisti hanno analizzato minuziosamente le spoglie del santo, riesumate nel 2023 proprio per questo scopo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

San Ciriaco ha un volto e una voce: l'IA svela il patrono di Ancona - ANCONA – La scienza moderna incontra la storia e la fede: San Ciriaco, amato patrono della città, ha ora un volto e persino una voce ricostruiti grazie alle più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale e radiologia. Un progetto innovativo, durato due anni e fortemente voluto... 🔗anconatoday.it

La Fiera di San Ciriaco sarà organizzata e gestita da Ancona Servizi. La Commissione dà parere favorevole - ANCONA – Questa mattina l’ottava commissione ha espresso parere favorevole a riguardo dell’affidamento in house dell’organizzazione e gestione della fiera di San Ciriaco. Il provvedimento verrà adesso discusso e, con ogni probabilità, deliberato a nel Consiglio comunale di domani. In sostanza da... 🔗anconatoday.it

Ancona, torna la Fiera di San Ciriaco: tutte le novità dell'edizione 2025 - Ancona, 22 aprile 2025 – Torna uno degli appuntamenti più attesi della città di Ancona: la Fiera di San Ciriaco, in programma dal 1 al 4 maggio, si presenta quest’anno con una veste rinnovata e un nuovo slogan, “da mare a mare”. Luoghi principali della fiera La fiera si snoderà lungo Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e Piazza Pertini, per concludersi idealmente in Piazza della Repubblica, dove si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle civiche benemerenze. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Ancona, il patrono San Ciriaco ha un volto e una voce: il video dell’intelligenza artificiale; Ancona: è di San Ciriaco, il patrono della città, la mummia di santo più antica d’Europa; San Ciriaco ha un volto e una voce: l'IA svela il patrono di Ancona; TORNA LA FIERA DI SAN CIRIACO. I NUMERI, GLI APPUNTAMENTI, LE NOVITA’. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Patrono di Ancona, ecco il volto San Ciriaco ricostruito con l'Intelligenza Artificiale. Guarda il video - ANCONA - Hanno usato anche l'intelligenza artificiale per ricostruire il volto di San Ciriaco, l'amato patrono della città di Ancona. Un ... 🔗msn.com

Il patrono di Ancona San Ciriaco ha un volto grazie all'IA - San Ciriaco, il patrono della città di Ancona, ha un volto, grazie all'intelligenza artificiale, è il corpo mummificato di un santo più antico dell'Occidente e non è morto a causa dell'ingerimento del ... 🔗ansa.it

San Ciriaco, l’AI restituisce il volto del patrono - San Ciriaco, il patrono di Ancona, ha un volto, grazie all’intelligenza artificiale. Non solo: il suo è il corpo ... 🔗msn.com