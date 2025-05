Anche la Xbox sarà più cara dopo i dazi di Trump Microsoft alza i prezzi pure in Italia | a quanto è venduta ora la console

dopo la PlayStation, Anche l’Xbox aumenta i prezzi in Europa. Microsoft ha annunciato che dal primo maggio la Series S, la console più economica, costa 349,99 euro, mentre la Series X parte da 549,99 euro. Si tratta di un rialzo di cinquanta euro per entrambi i prodotti, che fino a pochi giorni fa rispetto ai 299,99 richiesti per la Series S e ai 499,99 euro per la Series X. La decisione riguarda il mercato internazionale, di conseguenza Anche l’Italia, e arriva a distanza di qualche settimana dall’aumento dei prezzi della Sony PlayStation in Ue e nel Regno Unito di circa il 25%.La spiegazione di Microsoft«Sappiamo che questi cambiamenti sono impegnativi e sono stati realizzati con un’attenta valutazione, considerando le condizioni di mercato e l’aumento dei costi di sviluppo», si legge in una nota ufficiale di Microsoft. 🔗 la PlayStation,l’aumenta iin Europa.ha annunciato che dal primo maggio la Series S, lapiù economica, costa 349,99 euro, mentre la Series X parte da 549,99 euro. Si tratta di un rialzo di cinquanta euro per entrambi i prodotti, che fino a pochi giorni fa rispetto ai 299,99 richiesti per la Series S e ai 499,99 euro per la Series X. La decisione riguarda il mercato internazionale, di conseguenzal’, e arriva a distanza di qualche settimana dall’aumento deidella Sony PlayStation in Ue e nel Regno Unito di circa il 25%.La spiegazione di«Sappiamo che questi cambiamenti sono impegnativi e sono stati realizzati con un’attenta valutazione, considerando le condizioni di mercato e l’aumento dei costi di sviluppo», si legge in una nota ufficiale di. 🔗 Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Lutto a Borgo San Lorenzo. “Niente sarà più come prima senza di te cara Gabriella” - Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 febbraio 2025 – Borgo San Lorenzo in lutto per la scomparsa di Gabriella Timori. Una vita per la sua pasticceria dove era facile incontrarla un po’ a tutte le ore: dall’alba al tramonto Gabriella era lì, sempre pronta ad accogliere i clienti con la sua gentilezza innata, e rara, che mancherà a tutto il paese. Un sorriso ospitale, come una carezza in una giornata storta, un caffè delizioso e una battuta: ecco la preziosa ricetta di una donna forte che ha fatto la storia del commercio di Borgo nella pasticceria Valecchi, oggi ultracentenaria. 🔗lanazione.it

Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni - Una cosa in maggioranza la danno per certa: la legge elettorale si farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Una legge elettorale che dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione della legge elettorale passerà dalla Commissione Affari Costituzionali di ... 🔗formiche.net

Inizia la Progettazione del Pug. Ancona sarà sempre più aperta, rigenerata e internazionale - VIDEO - ANCONA – Oggi a Palazzo del Popolo il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio hanno annunciato l’intenzione di mettere mano al Piano Regolatore del 1993 iniziando la progettazione del Pug, vale a dire il Piano Urbano Generale. Si tratta di un nuovo... 🔗anconatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Anche la Xbox sarà più cara dopo i dazi di Trump, Microsoft alza i prezzi pure in Italia: a quanto è venduta ora la console; Switch 2, Nintendo ha esagerato coi prezzi di console e giochi? Discutiamone; Trump e la trade war: anche l’AI potrebbe diventare più cara; Nintendo Switch 2: data di uscita, prezzo, giochi e tutte le novità dal Direct di aprile. 🔗Se ne parla anche su altri siti