Anche la Spagna ha il suo risiko bancario | Bbva scala Sabadell e sfida Santander

L'Italia fa scuola in campo economico-finanziario al resto d'Europa, perlomeno nel campo delle banche e della corsa al loro consolidamento: la Spagna segue Roma nel vedere un crescente trend di fusioni e acquisizioni tra istituti e di competizione ad alti livelli tra primari attori del credito. Le autorità regolatorie hanno di recente dato via libera a Bbva, la seconda banca del Paese, per l'offerta ostile da 11 miliardi contro Sabadell, che ha l'obiettivo di creare un polo in grado di rivaleggiare col colosso per eccellenza del mercato iberico, Santander. Quest'ultima nelle scorse settimane ha sorpassato la svizzera Ubs per capitalizzazione, ha sfondato i 105 miliardi di euro di valore borsistico ed è diventato il ventesimo istituto al mondo e il primo in Europa per dimensioni, perlomeno borsistiche (al terzo c'è Intesa San Paolo).

