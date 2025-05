Anas vince il Premio Penna d’Oca 2025

Anas ha vinto il Premio “Penna d’Oca 2025” per il suo impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della seconda edizione del Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio” celebrato oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.Il Premio è stato consegnato al cantoniere della Struttura territoriale del Lazio, Simone Iovine, che lo ha ritirato insieme al Direttore della Comunicazione dell’azienda, Marco Ludovico, intervenuto per raccontare l’impegno costante di Anas per la salvaguardia degli animali. Iovine si è distinto in diverse occasioni per il salvataggio di animali abbandonati sulle strade Anas. In particolare, ha salvato, durante le quotidiane attività di sorveglianza lungo la statale 1 “Aurelia”, un airone cenerino e un gheppio. 🔗 Lopinionista.it - Anas vince il Premio “Penna d’Oca 2025” ROMA –ha vinto il” per il suo impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della seconda edizione del“Ladel Campidoglio” celebrato oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.Ilè stato consegnato al cantoniere della Struttura territoriale del Lazio, Simone Iovine, che lo ha ritirato insieme al Direttore della Comunicazione dell’azienda, Marco Ludovico, intervenuto per raccontare l’impegno costante diper la salvaguardia degli animali. Iovine si è distinto in diverse occasioni per il salvataggio di animali abbandonati sulle strade. In particolare, ha salvato, durante le quotidiane attività di sorveglianza lungo la statale 1 “Aurelia”, un airone cenerino e un gheppio. 🔗 Lopinionista.it

