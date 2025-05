Anagni approvato in consiglio il nuovo aumento della Tari

consiglio Comunale di Anagni ha approvato un altro aumento delle Tariffe Tari, il secondo dopo quello deliberato a Giugno 2024.Nella stessa seduta è stato approvato il rendiconto 2024, dove circa 4,2 milioni di euro risultano accantonati quale fondo. 🔗 Frosinonetoday.it - Anagni, approvato in consiglio il nuovo aumento della Tari Nella seduta del 29 aprile scorso ilComunale dihaun altrodelleffe, il secondo dopo quello deliberato a Giugno 2024.Nella stessa seduta è statoil rendiconto 2024, dove circa 4,2 milioni di euro risultano accantonati quale fondo. 🔗 Frosinonetoday.it

