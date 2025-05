Amministrative di Realmonte l' Udc | Scelta di grande responsabilità di Alessandro Mallia

L'Udc sostiene la candidatura a sindaco di Realmonte di Alessandro Mallia. Lo rende noto il coordinatore politico dell'Unione di Centro in Sicilia, Decio Terrana. "Con Alessandro c'è da anni grande sinergia e collaborazione – dichiara Terrana – . Da subito abbiamo apprezzato la sua Scelta di grande responsabilità".

Amministrative a Realmonte: Mallia ufficializza la sua candidatura a sindaco - "È arrivato il momento di dirlo ufficialmente. Dopo l’ultima esperienza di consiliatura, che mi ha visto a guida dell’opposizione, ho deciso di presentarmi a voi come candidato a sindaco. Abbiamo un progetto chiaro, e per far sì che possa realizzarsi ho accanto a me una squadra competente... 🔗agrigentonotizie.it

Amministrative a Realmonte, sarà sfida tra Lattuca e Aucello - I cittadini di Realmonte il 25 e il 26 maggio sono chiamate alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Le date sono state fissate con una deliberazione della giunta ... 🔗grandangoloagrigento.it

Amministrative, presentate le prime liste nei Comuni al voto - Cominciata la due giorni di presentazione delle liste elettorali per le comunali 2025. Le segreterie dei Municipi saranno aperte fino alle 20:00 di questa sera e poi domani dalle 8:00 alle 12:00, ... 🔗rainews.it

Amministrative di Realmonte, Alessandro Mallia si candida a sindaco - Lo annuncia Alessandro Mallia, candidato a sindaco di Realmonte. Ecco il comunicato stampa integrale: “Abbiamo un progetto chiaro, e per far sì che possa realizzarsi ho accanto a me una squadra ... 🔗quilicata.it