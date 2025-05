Amleto o il gioco del suo teatro un moderno Shakespeare in scena all' Henna

Henna teatro di Santa Maria Capua Vetere, va in scena "Amleto (o il gioco del suo teatro)".Si tratta del primo progetto shakespeariano di Virus Teatrali, primo incontro con il drammaturgo più totale, rappresentato, affrontato e tradito del mondo. Dopo "Tre. Le. 🔗 Casertanews.it - "Amleto (o il gioco del suo teatro)", un moderno Shakespeare in scena all'Henna Domenica 4 maggio alle 19, all'di Santa Maria Capua Vetere, va in(o ildel suo)".Si tratta del primo progetto shakespeariano di Virus Teatrali, primo incontro con il drammaturgo più totale, rappresentato, affrontato e tradito del mondo. Dopo "Tre. Le. 🔗 Casertanews.it

