Amici il nome dell’eliminato della settima puntata

Amici è sinonimo di registrazione e spoiler. Anche ieri, nel teatro del serale più seguito della TV italiana, si è consumata una puntata ricca di tensione, sfide accese e decisioni al cardiopalma. Ma a far discutere non è stato solo il livello altissimo delle performance: al centro dell'attenzione, infatti, è finita un'eliminazione che – se confermata – avrebbe davvero dell'incredibile. E il pubblico già rumoreggia. (Continua dopo le foto)Leggi anche: "The Couple", ascolti disastrosi: Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la veritàLeggi anche: Alessandro Basciano, il verdetto definitivo della Cassazione: cosa hanno decisoChiara contro TrigNO: sfida tra cuori e talentoLa puntata si è aperta con il duello rimasto in sospeso dalla scorsa settimana: Chiara e TrigNO, coppia nella vita e ora anche rivali sul palco, si sono sfidati per rimanere in gara.

