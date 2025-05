Amici anticipazioni | chi è stato eliminato tra TrigNO e Chiara Bacci

Amici, andata in scena giovedì 1 maggio 2025, ha finalmente sciolto il nodo rimasto in sospeso dalla settimana precedente. Dopo il rifiuto di Cristiano Malgioglio di esprimere un voto, l’eliminazione era stata posticipata. Al ballottaggio c’erano Chiara Bacci, TrigNO e Nicolò Filippucci. Con Nicolò salvato, il verdetto finale è toccato proprio a Malgioglio, chiamato a decidere tra due fidanzati in gara. Il risultato ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca. Scopriamo chi ha lasciato la scuola.Amici anticipazioni: una decisione rimandata di sette giorniLa tensione era nell’aria fin dall’inizio della registrazione. Settimana scorsa, la giuria si era espressa su chi salvare tra Nicolò, Chiara e TrigNO, ma la scelta finale era rimasta incompleta. Elena D’Amario e Amadeus avevano indicato i loro preferiti, ma Malgioglio aveva preferito non votare, rifiutandosi per motivi personali. 🔗 Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni: chi è stato eliminato tra TrigNO e Chiara Bacci La nuova registrazione di, andata in scena giovedì 1 maggio 2025, ha finalmente sciolto il nodo rimasto in sospeso dalla settimana precedente. Dopo il rifiuto di Cristiano Malgioglio di esprimere un voto, l’eliminazione era stata posticipata. Al ballottaggio c’eranoe Nicolò Filippucci. Con Nicolò salvato, il verdetto finale è toccato proprio a Malgioglio, chiamato a decidere tra due fidanzati in gara. Il risultato ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca. Scopriamo chi ha lasciato la scuola.: una decisione rimandata di sette giorniLa tensione era nell’aria fin dall’inizio della registrazione. Settimana scorsa, la giuria si era espressa su chi salvare tra Nicolò,, ma la scelta finale era rimasta incompleta. Elena D’Amario e Amadeus avevano indicato i loro preferiti, ma Malgioglio aveva preferito non votare, rifiutandosi per motivi personali. 🔗 Anticipazionitv.it

Amici serale, anticipazioni prima puntata: chi è stato eliminato e gli ospiti - Amici 24 è entrato nella fase del Serale con la prima puntata registrata il 20 Marzo 2025 e che andrà in onda sabato 22 marzo su Canale 5. Il primo appuntamento ha regalato momenti indimenticabili. Tra sfide serrate, ospiti speciali e colpi di scena, due allievi hanno già dovuto lasciare la scuola. Un inizio scoppiettante, che ha subito acceso i riflettori sulle dinamiche tra le squadre e sulle decisioni della giuria. 🔗anticipazionitv.it

Amici, anticipazioni seconda puntata serale: chi è stato eliminato e gli ospiti - Il serale di Amici 24 ha preso il via sabato 22 marzo 2025. Il 27 Marzo si è tenuta la registrazione della seconda puntata, che andrà in onda il 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ecco alcune anticipazioni, inclusi gli ospiti speciali e gli allievi a rischio eliminazione. Teniamo a precisarvi che solo un ragazzo per il momento ha lasciato definitivamente la scuola di Maria De Filippi: scopriamo chi è. 🔗anticipazionitv.it

Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzo - Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 9 marzo AMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 9 marzo 2025, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stato eliminato Deddè: il cantante non è riuscito a conquistare la maglia d’oro. I restanti allievi che ancora non avevano ottenuto il pass per il Serale – Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes – sono riusciti a conquistarlo attraverso un nuovo meccanismo presentato da Maria de Filippi in puntata. 🔗tpi.it

