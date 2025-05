Amici 24 Emanuel Lo rifiuta un altro guanto di sfida della prof Celentano poi a Francesco | “Lei ha paura di te”

Celentano ha lanciato un altro guanto di sfida di latinoamericano a Francesco contro Alessia, ma il suo insegnante Emanuel Lo lo ha rifiutato di nuovo. "Non lo accettiamo, non siamo in una fase di sperimentazione, lei sta scappando te te", ha detto il prof. 🔗 Alessandraha lanciato undidi latinoamericano acontro Alessia, ma il suo insegnanteLo lo hato di nuovo. "Non lo accettiamo, non siamo in una fase di sperimentazione, lei sta scappando te te", ha detto il. 🔗 Fanpage.it

Nella scuola di Amici 24, in vista della settima puntata del Serale, la prof Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Francesco: una coreografia di latinoamericano. Se il ballerino sarebbe stato anche disposto ad accettarlo, il suo prof Emanuel Lo è stato categorico: "Ti sta prendendo in giro, non aveva niente da fare e ha deciso di mandarti un guanto".

