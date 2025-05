Amici 24 anticipazioni del serale del 3 maggio | si compie il destino di Chiara e TrigNO

Nella settima puntata del serale di Amici 24 ci sono nuove sfide e nuovi confronti tra i prof e gli allievi del talent. Questa settimana, dai primi spoiler, ci saranno due eliminati Poche puntate separano i ragazzi di Amici 24 dal gran finale del talent e il gioco si fa sempre più duro. Come riportano le prime anticipazioni rilasciati da Superguidatv, durante il serale in onda su Canale 5 sabato 3 maggio, ci saranno ben due eliminati, in quanto la scorsa settimana il ballottaggio finale è stato rimandato. E non mancano le liti tra i prof per alcuni guanti di sfida. Ultimo scontro tra Chiara e TrigNO, arrivano gli inediti dei cantanti: anticipazioni del settimo serale di Amici La puntata inizia con il ritorno in scena di Chiara e TrigNO. I due .

