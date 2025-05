Amici 24 anticipazioni 3 maggio | eliminata Chiara

Amici 24, anticipazioni puntata 3 maggio. Doppia eliminazione in puntata: la prima a salutare è Chiara. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici 24 di sabato 3 maggio. In questa puntata super ospiti saranno Michele Bravi, che canta canta il brano che fa da colonna sonora al cortometraggio con Lino Banfi, e Fedez.

Amici 24, anticipazioni del serale del 3 maggio: si compie il destino di Chiara e TrigNO - Nella settima puntata del serale di Amici 24 ci sono nuove sfide e nuovi confronti tra i prof e gli allievi del talent. Questa settimana, dai primi spoiler, ci saranno due eliminati Poche puntate separano i ragazzi di Amici 24 dal gran finale del talent e il gioco si fa sempre più duro. Come riportano le prime anticipazioni rilasciati da Superguidatv, durante il serale in onda su Canale 5 sabato 3 maggio, ci saranno ben due eliminati, in quanto la scorsa settimana il ballottaggio finale è stato rimandato. 🔗movieplayer.it

