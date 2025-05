Amici 24 Alessia rivela | Scelta difficile ma per me TrigNO merita di andare avanti al Serale VIDEO

Amici 24, Luk3 parla di Alessia e rivela se si rivedranno - Luk3 parla di Alessia durante una live sui social e rivela se si rivedranno dopo Amici 24: ecco le sue dichiarazioni L'articolo Amici 24, Luk3 parla di Alessia e rivela se si rivedranno proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia - Le prime parole di Luk3 dopo Amici 24 L'articolo Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Alessia in lacrime per la sua lettera ad Amici 24: “Non mi sento bella, ho avuto problemi col mio corpo” - Nella scuola di Amici 24, a un passo dal Serale di sabato 5 aprile, Alessia si è raccontata attraverso una lettera a tema paure e insicurezze. La ballerina ha ripercorso il suo passato: "Non mi sento bella, sono una ragazza normale. Ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il caso Alessia Pecchia ad Amici 24: perché la concorrente divide il pubblico - Ad Amici 24, Alessia Pecchia, campionessa di ballo latino americano da Fondi, divide il pubblico dopo l'eliminazione di Chiara Bacci, evidenziando il contrasto tra talento e empatia. 🔗ecodelcinema.com

Amici 24, doccia fredda per Chiara: Alessia Pecchia tradisce la loro amicizia e non la salva, ecco cosa è successo - Amici 24: le preferenze nel daytime di oggi dei ragazzi tra Chiara e TrigNO rivelano dinamiche inaspettate e delusioni ... 🔗mondotv24.it

Amici 24, Alessia spiazza tutti e rivela un segreto nascosto su Luk3: ecco quale - Alessia sorprende il pubblico di Amici 24 con un dolce videomessaggio per Luk3. Scopri la loro storia d'amore. 🔗mondotv24.it