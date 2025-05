Amici 24 Alessia affronta Antonia | Ti sei presentata come una dura super sicura ma VIDEO

Amici è stata data l'opportunità di confrontarsi tra loro e raccontarsi. Negli ultimi giorni è toccato ad Alessia Pecchia e Antonia Nocca. 🔗 Comingsoon.it - Amici 24, Alessia affronta Antonia: "Ti sei presentata come una dura, super sicura ma..." (VIDEO) Ai ragazzi della scuola della 24esima edizione diè stata data l'opportunità di confrontarsi tra loro e raccontarsi. Negli ultimi giorni è toccato adPecchia eNocca. 🔗 Comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia - Le prime parole di Luk3 dopo Amici 24 L'articolo Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Alessia in lacrime per la sua lettera ad Amici 24: “Non mi sento bella, ho avuto problemi col mio corpo” - Nella scuola di Amici 24, a un passo dal Serale di sabato 5 aprile, Alessia si è raccontata attraverso una lettera a tema paure e insicurezze. La ballerina ha ripercorso il suo passato: "Non mi sento bella, sono una ragazza normale. Ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

?Luk3 a Verissimo: “Sono innamorato di Alessia”, le critiche di Anna Pettinelli e il futuro dopo Amici 24 - Luk3 è stato ospite della puntata di oggi, sabato 12 aprile di Verissimo dove si è raccontato condividendo le sue emozioni e i progetti futuri. Dopo l'eliminazione durante la terza puntata del serale di Amici 24, il giovane cantante Luk3, allievo della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stato ospite a Verissimo, dove con Silvia Toffanin ha raccontato con emozione il lungo percorso vissuto nel talent show di Maria De Filippi, iniziato a settembre 2024 e concluso il 5 aprile 2025. 🔗movieplayer.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amici 24, Alessia affronta Antonia: Ti sei presentata come una dura, super sicura ma... (VIDEO); Alessia in lacrime per la sua lettera ad Amici 24: Non mi sento bella, ho avuto problemi col mio corpo; Ad Amici Alessia in lacrime dopo aver visto l'ex Luk3 con Raffaella; Amici 24, Deborah Lettieri sfida Alessia e attacca la Celentano. La reazione (durissima) della ballerina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amici 24, Alessia Pecchia rischia di cadere durante l’esibizione: ecco l’incidente - Alessia ha incantato il pubblico nonostante un imprevisto in diretta. Scopri di più sulla sua esibizione indimenticabile. 🔗mondotv24.it

Amici 24: Alessia affronta le critiche sui social e condivide la sua reazione - Nel talent show Amici ... 24, la tensione cresce in vista del serale, ma gli allievi devono anche fare i conti con le opinioni del pubblico, specialmente sui social media. Durante il daytime del 2 ... 🔗ecodelcinema.com

Amici 24 il Serale, le anticipazioni della settima puntata (in onda sabato 3 maggio): ospiti, ballottaggi ed eliminati - Tutto pronto per la settima puntata di Amici 24. Nonostante la Festa dei Lavoratori, ieri pomeriggio è stato registrato il nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi. Tra ospiti, ... 🔗msn.com