America e doppio fallimento | i dazi sballati e la resa a Putin

Putin.Il 28 febbraio alla Casa Bianca non si svolse un incontro, ma un agguato a Zelensky che Presidente Usa e Vice allontanarono con modi furiosi. Qualche speranza dopo il testa a testa (seduti così vicini che le fronti si toccavano) di Trump e Zelensky al centro della basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di Papa Francesco.Alle prese con i sommovimenti dei dazi e il malcontento in molti Stati, Trump manda a Putin il messaggio: “Ferma la guerra, non prendermi in giro, non continuare a lanciare droni e missili contro i civili”. 🔗 Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 29 aprile all’interno della rubrica SpigolatureLe guerre, specie quando uno Stato aggredisce un altro, non risolvono ma estremizzano le posizioni. L’invocata pace tra Mosca e Kiev non sembra, così, per niente vicina. La via diplomatica non sta aprendo squarci apprezzabili. E se si volesse parlare di “pendolo” si dovrebbe dire che si muove di più a vantaggio di.Il 28 febbraio alla Casa Bianca non si svolse un incontro, ma un agguato a Zelensky che Presidente Usa e Vice allontanarono con modi furiosi. Qualche speranza dopo il testa a testa (seduti così vicini che le fronti si toccavano) di Trump e Zelensky al centro della basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di Papa Francesco.Alle prese con i sommovimenti deie il malcontento in molti Stati, Trump manda ail messaggio: “Ferma la guerra, non prendermi in giro, non continuare a lanciare droni e missili contro i civili”. 🔗 Ildenaro.it

