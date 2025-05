Ambulanza contro auto lo schianto è tremendo | Anche un bimbo piccolo è dramma

contro, avvenuto poco prima delle 14 di oggi, ha coinvolto un'auto con a bordo una famiglia e un'Ambulanza in servizio d'emergenza. L'impatto è stato violento e ha causato momenti di grande concitazione, con l'intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell'ordine.Le vittime dell'incidente includono tre minori di 2, 4 e 7 anni, tutti rimasti feriti insieme agli adulti che viaggiavano con loro. Le condizioni di almeno uno dei bambini sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. I soccorritori hanno operato a lungo per estrarre i feriti e fornire assistenza medica sul posto.Il drammatico scontro è avvenuto sulla strada statale 9 Emilia, nel Comune di Secugnago, in provincia di Lodi.

