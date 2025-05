Ambulanza contro auto | grave un bimbo

Ambulanza a sirene spiegate, senza alcun paziente a bordo, si è scontrata con un'auto a Secugnago, nel Lodigiano, lungo la statale via Emilia. Il bimbo di 3 anni a bordo della vettura, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in eliAmbulanza. In tutto i feriti nell'incidente sono 8 persone comprese due bambine di 4 e 7 anni. I carabinieri indagano su dinamiche e responsabilità. I tre soccorritori abordo dell'Ambulanza stanno bene 🔗 20.32 Un'a sirene spiegate, senza alcun paziente a bordo, si è scontrata con un'a Secugnago, nel Lodigiano, lungo la statale via Emilia. Ildi 3 anni a bordo della vettura, è rimastomente ferito ed è stato trasportato in ospedale in eli. In tutto i feriti nell'incidente sono 8 persone comprese due bambine di 4 e 7 anni. I carabinieri indagano su dinamiche e responsabilità. I tre soccorritori abordo dell'stanno bene 🔗 Servizitelevideo.rai.it

