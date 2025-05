Ambiente i detenuti del carcere Frosinone bonificano una spiaggia

Tredici città italiane saranno protagoniste sabato 3 maggio di una straordinaria mobilitazione all'insegna dell'ambiente e dell'inclusione. L'iniziativa, nata dalla consolidata collaborazione tra Plastic Free Onlus, l'organizzazione impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica, e Seconda.

