Ambiente e riscatto sociale | detenuti e volontari fianco a fianco per ripulire la spiaggia di Palmi

Palmi, Comune della Città metropolitana di Reggio Calabria, sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fianco detenuti in permesso premio e volontari nella pulizia del territorio.In. 🔗 Reggiotoday.it - Ambiente e riscatto sociale: detenuti e volontari fianco a fianco per ripulire la spiaggia di Palmi , Comune della Città metropolitana di Reggio Calabria, sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnatiin permesso premio enella pulizia del territorio.In. 🔗 Reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso Parma-Bologna, Italiano: “Ambiente in cerca di riscatto, servirà un grande approccio” - A circa 24 ore di distanza dal match del Tardini, Vincenzo Italiano ha introdotto la sfida in terra ducale nel consueto appuntamento della vigilia. Chivu sulla panchina avversaria La principale incognita della gara, verosimilmente, sarà dettata dall’esordio di Cristian Chivu sulla panchina... 🔗bolognatoday.it

Hip Hop Top – Rev Culture, a Bellizzi la cultura urbana diventa riscatto sociale - Il ritmo del rap, l’energia delle rime improvvisate, il graffio delle bombolette sui muri grigi delle periferie. È questa l’anima potente di “Hip Hop Top – Rev Culture“, il progetto culturale e sociale che giovedì 27 marzo trasformerà Piazza San Gennaro a Bellizzi in un laboratorio a cielo aperto di creatività urbana, musica e inclusione sociale. “Si Può Fare – Insieme alle nuove generazioni“, è il programma nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che coinvolge giovani dai 16 ai 30 anni, supportandoli nella realizzazione di microprogetti a impatto sociale, ... 🔗zon.it

Dalla confisca al riscatto sociale: il successo di Terra Felix e la visita del Ministro Andrea Abodi - Il progetto "Terra Felix" si conferma un esempio concreto di riscatto sociale e valorizzazione del territorio. Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’evento "Dalla confisca al riscatto sociale", è stato presentato ufficialmente "Olio Vesevo", il primo olio extravergine di oliva prodotto su un... 🔗napolitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Detenuti e volontari insieme per ripulire la città dai rifiuti: al via l'iniziativa che unisce rispetto per l'ambiente e reinserimento sociale - PADOVA - Detenuti e volontari ambientalisti insieme per ripulire Padova dai rifiuti, ma anche costruire una comunità più inclusiva. Si svolge sabato 3 maggio la mattinata ... 🔗ilgazzettino.it

Detenuti e volontari uniti per ripulire la città: l’iniziativa a Napoli - Detenuti in permesso premio e volontari lavoreranno fianco a fianco per ripulire la spiaggia di Sant’Antonio a Mergellina, in via Caracciolo ... 🔗internapoli.it

Detenuti e volontari uniti in azione per ripulire il giardino Giacomo Princigalli di Mungivacca - L’attività ambientale sarà coordinata da Silvana Mitolo e Davide Santacroce, referenti cittadini di Plastic Free, e da Seconda Chance, associazione che si occupa del reinserimento sociale e lavorativo ... 🔗manduriaoggi.it