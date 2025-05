Ambesi | Forse Draper è la vera alternativa a Sinner e Alcaraz Musetti tra le prime 8 teste di serie al Roland Garros

Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, è intervenuto nel consueto appuntamento di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il tema principale è stato l'analisi del torneo di Madrid e soprattutto il percorso di Lorenzo Musetti. Il toscano, vittorioso ieri contro il canadese Gabriel Diallo, si è guadagnato per la prima volta in carriera la qualificazione alle semifinali del Masters1000 iberico e, con questo risultato, ha rafforzato la propria top-10, ufficiale da lunedì 5 maggio."Una bella giornata. C'è stata questa possibilità di avere due italiani in semifinale in un 1000. Io credo che ci siano i presupposti per pensare che questo evento sia rinviato di poco. Il livello medio è tale, che ci si può sperare. Oggettivamente, però, Matteo Arnaldi a Madrid non è stato in partita contro Jack Draper", ha affermato Ambesi.

Ambesi: “Alcaraz ha un limite, Sinner sceglie il basso profilo. Andreeva? Forse siamo di fronte a qualcosa di grosso” - Massimiliano Ambesi si è soffermato sulla vittoria di Jack Draper al Masters 1000 di Indian Wells durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “C’era una sottovalutazione generale di Draper, che in questo torneo ha vinto sconfiggendo avversari di altissimo livello e, chi più chi meno, abbastanza facilmente. Il risultato contro Shelton doveva fare suonare un campanello sul livello del giocatore, puntualmente confermato in finale. 🔗oasport.it

