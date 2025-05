Alzare gli stipendi salario minimo a 9 euro e adeguamento | come cambierà il lavoro

salario minimo tornano al centro del dibattito politico. I dati Istat più recenti mostrano infatti che a marzo 2025 le retribuzioni contrattuali reali sono ancora circa l’8% al di sotto dei livelli di gennaio 2021, dopo due anni di inflazione elevata e rincari diffusi. Il potere d’acquisto dei salari è rimasto sotto pressione nonostante i negoziati contrattuali in corso, spingendo molte sigle sindacali e forze politiche di opposizione a chiedere interventi urgenti per “recuperare terreno”.salario minimo: perché non è ancora legge nonostante tutti ne parlinoNonostante il salario minimo legale sia diventato un argomento ricorrente, trasversale, e quasi da talk show per frequenza, la legge non c’è. E non è solo una questione di priorità disallineate. 🔗 Quifinanza.it - Alzare gli stipendi, salario minimo a 9 euro e adeguamento: come cambierà il lavoro L’aumento delle retribuzioni e l’introduzione di untornano al centro del dibattito politico. I dati Istat più recenti mostrano infatti che a marzo 2025 le retribuzioni contrattuali reali sono ancora circa l’8% al di sotto dei livelli di gennaio 2021, dopo due anni di inflazione elevata e rincari diffusi. Il potere d’acquisto dei salari è rimasto sotto pressione nonostante i negoziati contrattuali in corso, spingendo molte sigle sindacali e forze politiche di opposizione a chiedere interventi urgenti per “recuperare terreno”.: perché non è ancora legge nonostante tutti ne parlinoNonostante illegale sia diventato un argomento ricorrente, trasversale, e quasi da talk show per frequenza, la legge non c’è. E non è solo una questione di priorità disallineate. 🔗 Quifinanza.it

Cisterna, il consiglio approva la mozione sul salario minimo proposta da Elio Sarracino. - Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, nell’ultima seduta ha approvato la mozione promossa dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che rappresenta un contributo per garantire una maggiore equità salariale e combattere la povertà lavorativa. Il documento ha ottenuto i voti favorevoli dell’intera maggioranza e del consigliere di minoranza, di Forza Italia, Gino Cece. La proposta, che stabilisce un salario minimo di 9 euro lordi l’ora per tutti i lavoratori impiegati in appalti pubblici, si inserisce nel solco di una battaglia che il M5S porta avanti ormai da tempo a livello ... 🔗laspunta.it

Appalti pubblici, la Regione premia chi garantisce il salario minimo di 9 euro - La giunta regionale toscana ha approvato una proposta di legge per incentivare le aziende che partecipano ai bandi di gara pubblici a garantire ai propri lavoratori un salario minimo di 9 euro lordi l’ora. Sebbene la Regione non possa imporre questa soglia per legge, potrà attribuire punteggi premiali alle imprese che la applicano, favorendo così la tutela salariale di categorie come addetti alle pulizie, portierato e fattorinaggio. 🔗lortica.it

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

