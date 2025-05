Alunni disabili delle scuole comunali senza più caregiver | perchè il motivo non è solo la mancanza di fondi

scuole del Comune di Foggia, si occupano del servizio sulla integrazione scolastica per studenti minori con gravi disabilità cognitive, fisiche, psicologiche e comportamentali, per conto della cooperativa sociale. 🔗 Foggiatoday.it - Alunni disabili delle scuole comunali senza più caregiver: perchè il motivo non è solo la mancanza di fondi Niente da fare per le operatrici socio-sanitarie che da tre anni, per sedicidel Comune di Foggia, si occupano del servizio sulla integrazione scolastica per studenti minori con gravità cognitive, fisiche, psicologiche e comportamentali, per conto della cooperativa sociale. 🔗 Foggiatoday.it

