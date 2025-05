Altro drammatico incidente in Altotevere moto contro auto | muore 55enne

motociclista di 55 anni ha perso.la vita nel pomeriggio di oggi lungo la ex statale 3 bis Tiberina, tra Umbertide e Pierantonio, in provincia di Perugia. Il motociclista, residente nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, si è scontrato con un'auto. Purtroppo l'impatto è stato fatale e non è. 🔗 Perugiatoday.it - Altro drammatico incidente in Altotevere, moto contro auto: muore 55enne Unciclista di 55 anni ha perso.la vita nel pomeriggio di oggi lungo la ex statale 3 bis Tiberina, tra Umbertide e Pierantonio, in provincia di Perugia. Ilciclista, residente nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, si è scontrato con un'. Purtroppo l'impatto è stato fatale e non è. 🔗 Perugiatoday.it

Su altri siti se ne discute

Drammatico incidente durate una battuta di caccia: Antonio colpito a morte per errore. L’assassino “accidentale” aveva la licenza sospesa. La vittima era molto nota nella zona di Minturno - Nuovi particolari emergono in merito al drammatico episodio di caccia costato la vita ad Antonio Padolone, 67 anni, avvenuto nei giorni scorsi nei pressi della centrale del Garigliano, al confine tra Lazio e Campania. Le indagini dei Carabinieri di Sessa Aurunca hanno rivelato un aspetto rilevante: l’uomo che ha sparato, un 47enne di Cellole identificato con le iniziali A.P., aveva la licenza di caccia sospesa. 🔗dayitalianews.com

Drammatico incidente sulla SP 141, una giovane vittima e 10 feriti: le immagini dei soccorsi - Gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 marzo 2025, alle porte di Zapponeta. Tre auto - una Seat Leon, una Fiat 500 e una Fiat 600 - sono entrate in collisione, forze a causa di un errato sorpasso. Nello schianto, una persona ha perso la vita: si tratta... 🔗foggiatoday.it

Drammatico incidente al Vomero: giovane centauro perde la vita - Dramm al Vomero dove oggi pomeriggio si è verificato un tragico incidente. In corso Europa, in prossimità dell'incrocio con via Piave, un giovane centauro ha perso la vita. Non è chiara la dinamica della tragedia e non si sa se nell'incidente siano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono giunti i... 🔗napolitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Altro drammatico incidente in Altotevere, moto contro auto: muore 55enne; Due morti umbri sulle strade; Perugia, altra tragedia sulla strada: morto ragazzo 25enne di Cividale del Friuli; Altotevere, incidente mortale sulla E45: domani l'ultimo saluto a Geremia Rubechi. 🔗Ne parlano su altre fonti