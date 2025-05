Lettera43.it - Altro che «età dell’oro», tutti i dati che proiettano Trump verso la recessione

Meno male che «è iniziata l’età». Lo ha detto Donalddurante un comizio celebrativo dei suoi primi 100 giorni di amministrazione. A giudicare dai consensi in picchiata, nemmeno gli americani credono troppo al loro presidente. Ma sono proprio gli indicatori macroeconomici a stridere fortemente con le sue parole.Rallentamento di Pil (-0,3 per cento) e occupazioneNel primo trimestre del 2025 gli Stati Uniti hanno registrato una contrazione dello 0,3 per cento del Prodotto interno lordo reale. Un dato che, per quanto contenuto, rappresenta il primo segnale concreto di rallentamento dopo un biennio di crescita fragile ma positiva. A complicare il quadro c’è l’attesa per isul lavoro: stando a indiscrezioni e modelli predittivi, la disoccupazione potrebbe aumentare più del previsto, aggravando ulteriormente la traiettoria discendente dell’economia Usa. 🔗 Lettera43.it