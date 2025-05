Altro che disparità | i giudici fanno già il lavoro sporco per la Schlein

Roma, 2 mag – Mentre Elly Schlein continua imperterrita la sua campagna di vittimismo ideologico, denunciando presunte "disparità" nel trattamento tra manifestazioni antifasciste e commemorazioni della destra, i fatti raccontano tutt'Altro. L'ultima uscita della segretaria del Partito Democratico – indignata perché una fornaia è stata identificata per uno striscione antifascista, mentre a Milano si sarebbe "tollerato" il saluto romano – si scontra frontalmente con la realtà giudiziaria italiana. Una realtà che, semmai, lavora già instancabilmente in favore della sua agenda.Per Schlein è troppo o troppo poco?A pochi giorni dalle sue dichiarazioni, la Procura di Roma ha chiesto il processo per 31 militanti di CasaPound, accusati di aver fatto il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larentia, il 7 gennaio 2024.

