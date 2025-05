Altra gioia per Max Verstappen è diventato papà | Lily ti amiamo

Verstappen è diventato papà . Il campione del mondo della Red Bull ha annunciato sui social la nascita della piccola Lily, nata dalla relazione con la compagna Kelly Piquet, la modella brasiliana figlia dell'ex pilota di formula 1. «Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto» il post su Instagram fatto dall'olandese,.

Max Verstappen: “In Bahrain sarà diverso rispetto al Giappone. Il titolo? Non ci penso” - Max Verstappen si presenta carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo la splendida vittoria di Suzuka, il quattro-volte campione del mondo è pronto a stupire anche sul tracciato di Sakhir, con tutta la spinta emotiva del successo in terra nipponica. Il pilota del team Red Bull sa che il suo inizio di stagione è stato ottimale soprattutto per merito del suo talento innato con una Red Bull che, invece, sta pagando dazio nei confronti delle McLaren. 🔗oasport.it

Il nuovo Tag Heuer di Max Verstappen non ha prezzo, letteralmente - Quasi un anno fa abbiamo elogiato il Tag Heuer Monaco Splits-Second Chronograph come uno dei migliori orologi del 2024, Max Verstappen lo ha fatto nel 2025. L'unica differenza è che il suo è un pezzo unico, quindi non costerà i 135.000 euro del modello della collezione classica. Il nuovo orologio di Max Verstappen non ha prezzo. Tag Heuer, tornata a essere cronometrista ufficiale della Formula 1 al posto di Rolex, ha progettato un orologio su misura per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 (dal 2021 al 2024). 🔗gqitalia.it

F1, Max Verstappen: “Una grande vittoria! Ho spinto dall’inizio alla fine per tenere dietro le McLaren” - Che vittoria! Max Verstappen festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver centrato il successo nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il 4-volte campione del mondo ha messo in mostra uno dei weekend migliori della sua carriera. Pole position sensazione ieri, gara impeccabile oggi. Mai una sbavatura, mai un errore, ritmo impressionante e costante come ai vecchi tempi. 🔗oasport.it

Altra gioia per Max Verstappen, è diventato papà: “Lily, ti amiamo” - Max Verstappen è diventato papà . Il campione del mondo della Red Bull ha annunciato sui social la nascita della piccola Lily, nata dalla relazione con la ... 🔗msn.com

Verstappen è diventato papà per la prima volta: l’annuncio insieme alla compagna Kelly Piquet - "I nostri cuori sono più pieni che mai". Tanti i messaggi d'auguri sui social anche da parte di altri grandi sportivi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Verstappen rimane critico: "Sono dipendente dagli errori degli altri - Max Verstappen ... gridato di gioia sulla radio della squadra. Può competere con McLaren, ma non solo grazie al suo giro veloce e alle prestazioni della Red Bull. Verstappen: "Gli altri ... 🔗msn.com