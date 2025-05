Alpinista viene travolto da una valanga nella Bergamasca e precipita per 300 metri | è grave

Alpinista di 44 anni è stato travolto da una slavina mentre si trovava in cordata con un amico in Valbondione, in provincia di Bergamo. L'uomo è precipitato per 300 metri verso valle: i soccorritori l'hanno recuperato in elicottero e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Non si sa se sia in pericolo di vita. 🔗 Questa mattina undi 44 anni è statoda una slavina mentre si trovava in cordata con un amico in Valbondione, in provincia di Bergamo. L'uomo èto per 300verso valle: i soccorritori l'hanno recuperato in elicottero e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Non si sa se sia in pericolo di vita. 🔗 Fanpage.it

Travolto da una valanga sul pizzo Redorta: gravissimo alpinista di 44 anni - Valbondione (Bergamo) – Grave incidente in montagna, sulle Alpi Orobie: un uomo di 44 anni è stato travolto da una valanga e si trova ora in ospedale in condizioni molto gravi L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 2 maggio, in una zona di alta montagna tra il pizzo Redorta e il lago Coca, in Valbondione, valle Seriana. E’ qui che l’alpinista, un 44enne di Cene in cordata con un compagno, è stato travolto da una slavina di ghiaccio, staccatasi con ogni probabilità a causa delle alte temperature di questi giorni. 🔗ilgiorno.it

