Alluvione e il nuovo decreto legge Tassinari Forza Italia | Dal Governo un' altra risposta concreta per le popolazioni colpite

nuovo decreto-legge che prevede ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti degli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. È una misura. 🔗 Forlitoday.it - Alluvione e il nuovo decreto legge, Tassinari (Forza Italia): "Dal Governo un'altra risposta concreta per le popolazioni colpite" "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri delche prevede ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti degli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. È una misura. 🔗 Forlitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Alluvione, Buonguerrieri (FdI): "Il nuovo decreto legge del governo un'altra prova di ascolto e attenzione" - “Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, il governo Meloni offre l’ennesima prova di ascolto e attenzione concreta verso i nostri territori colpiti dall’alluvione. È una risposta forte e strutturata che rafforza la governance della ricostruzione, estende gli strumenti di... 🔗cesenatoday.it

Nuovo piano pandemico, Fontana: giusto lockdown solo con decreto legge - Milano, 21 febbraio 2025 – "Credo sia giusto che ci debba essere un provvedimento un pochettino più rilevante, tenendo conto che si va a violare una delle libertà costituzionalmente garantite: è giusto che il provvedimento venga assunto con decreto legge o con un provvedimento legislativo". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della Cernobbio School di Motore Sanità a Villa Erba, commentando il nuovo piano pandemico. 🔗ilgiorno.it

Ricostruzione post alluvione, nuovo decreto: "Ci sono sicuramente elementi positivi" - "Non ho ancora a disposizione il testo definitivo, ma dalle dichiarazioni del ministro Musumeci e da alcune anticipazioni posso sicuramente dire che nel provvedimento del Governo relativo alle alluvioni in Emilia-Romagna del 2023 e 2024 ci sono elementi positivi: come la gestione unitaria delle... 🔗forlitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alluvione e il nuovo decreto legge, Tassinari (Forza Italia): Dal Governo un'altra risposta concreta per le popolazioni colpite; Alluvione, Buonguerrieri (FdI): Il nuovo decreto legge del governo un'altra prova di ascolto e attenzione; Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna. Nuovo decreto del governo; Alluvione, Tassinari (FI): Dal Governo una nuova risposta concreta per Emilia-Romagna, Toscana e Marche. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alluvione: un miliardo di euro in 10 anni per Emilia-Romagna, Marche e Toscana - Via libera dal governo al nuovo decreto legge: proroga dello stato di emergenza fino al 2026, nuovi poteri ai presidenti di Regione e fondi straordinari per la prevenzione ... 🔗bolognatoday.it

Ricostruzione post alluvione. Nuovo decreto su maltempo in Emilia-Romagna nel 2023 e 2024 - Il presidente de Pascale: "In attesa di leggere il testo definitivo, ci sono sicuramente elementi positivi" ... 🔗ravennanotizie.it

Decreto legge per affrontare le emergenze alluvionali in Italia - Il Consiglio dei ministri è convocato per affrontare una situazione di emergenza che ha colpito diverse regioni italiane. Tra i punti all’ordine del giorno, spicca un decreto legge che prevede ... 🔗notizie.it