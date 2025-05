Alloggi abusivi in via della Lame | chiusa la struttura extralberghiera per 15 giorni

Alloggi abusivi e mancate registrazioni dei clienti. Sospesa dalla polizia una struttura extralberghiera in centro a Bologna. Il questore ha ordinato la sospensione dell’attività di una struttura ricezione extralberghiera in via della Lame 59, in quanto sprovvista di qualsiasi autorizzazione per attività di affitti brevi.Nello specifico, dai controlli effettuati dal personale della Divisione polizia amministrativa della Questura è emerso che i locali della struttura venivano utilizzati per fornire Alloggi abusivi e, inoltre, non veniva effettuata la registrazione dei dati degli ospiti sul portale Alloggiati Web della Questura impedendo così di fatto il controllo, agevolando i soggiorni di clienti potenzialmente dediti ad attività illecite.Per questo, considerata la gravità dei fatti appena descritti e la condotta del gestore che, perdendo il controllo della situazione, ha dimostrato di non riuscire a condurre un’attività in maniera lecita, il questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento della sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la sicurezza, la salute pubblica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Alloggi abusivi in via della Lame: chiusa la struttura extralberghiera per 15 giorni Bologna, 2 maggio 2025 –e mancate registrazioni dei clienti. Sospesa dalla polizia unain centro a Bologna. Il questore ha ordinato la sospensione dell’attività di unaricezionein via59, in quanto sprovvista di qualsiasi autorizzazione per attività di affitti brevi.Nello specifico, dai controlli effettuati dal personaleDivisione polizia amministrativaQuestura è emerso che i localivenivano utilizzati per forniree, inoltre, non veniva effettuata la registrazione dei dati degli ospiti sul portaleati WebQuestura impedendo così di fatto il controllo, agevolando i sogdi clienti potenzialmente dediti ad attività illecite.Per questo, considerata la gravità dei fatti appena descritti e la condotta del gestore che, perdendo il controllosituazione, ha dimostrato di non riuscire a condurre un’attività in maniera lecita, il questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimentosospensione dell’attività per la durata di 15, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la sicurezza, la salute pubblica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scatta lo sgombero ad Arghillà, via gli occupanti abusivi dai 110 alloggi inagibili - Avranno trenta giorni di tempo per lasciare la casa. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha infatti firmato l'ordinanza di sgombero del Comparto 6 di Arghillà, costituito da 110 alloggi, disposto con urgenza per garantire sicurezza e legalità. Il provvedimento è affidato alla polizia locale di Reggio... 🔗reggiotoday.it

Mille nuovi alloggi in due anni, prende forma il Piano Casa per arginare l'emergenza abitativa - Debutta il Piano Casa del Comune di Modena, uno dei perni dell'azione amministrativa della nuova Giunta Mezzetti. Sin dall'esordio della campagna elettorale dell o scorso anno, il sindaco e la sua maggioranza hanno infatti posto l'accento su un intervento deciso e ingente sul tema degli alloggi. ... 🔗modenatoday.it

"Deroga per creare soppalchi in alloggi e uffici" - Una modifica della legge regionale 12 del 2005 per favorire la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale o ad uso ufficio negli edifici di altezza adeguata. Questa la proposta presentata ieri in Giunta dall’assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi. "I soppalchi – dichiara l’assessore – offrono soluzioni abitative e di lavoro efficienti consentendo di sfruttare al meglio gli spazi senza ricorrere alla costruzione di nuovi edifici. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alloggi abusivi in via della Lame: chiusa la struttura extralberghiera per 15 giorni; Alloggia nell'affittacamere senza documenti, trovato con due coltelli. Struttura chiusa una settimana; Campi rom abusivi a Bologna: un viaggio nella terra di nessuno, tra degrado e rifiuti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alloggi abusivi in via della Lame: chiusa la struttura extralberghiera per 15 giorni - Non veniva effettuata la registrazione dei dati degli ospiti sul portale della Questura impedendo così di fatto il controllo, agevolando i soggiorni di clienti potenzialmente dediti ad attività illeci ... 🔗msn.com