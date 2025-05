Allo Stadio Piola la festa del calcio giovanile della provincia di Novara

Stadio "Silvio Piola" di Novara ospita la festa del calcio giovanile della provincia di Novara, un grande evento che coinvolge tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche della provincia, con la partecipazione dei loro giovani atleti del.

Calcio, lo stadio Morgagni pronto alla festa: "Che bello questo Forlì, merita la serie C" - A un passo dal traguardo. Domani pomeriggio lo stadio Morgagni si prepara a festeggiare la promozione in serie C. Si giocherà alle 15 contro la Pistoiese: con una vittoria, o comunque se il Ravenna secondo in classifica non riuscirà a recuperare punti, sarebbe l’apoteosi di una squadra che ha già battuto tutti i record. Il gruppo guidato da mister Alessandro Miramari potrebbe essere protagonista di una giornata da mettere nel cassetto dei ricordi più belli del pallone biancorosso. 🔗ilrestodelcarlino.it

Allo stadio Daniele Grandi festa per la riqualificazione del nuovo campo da calcio - L’erba dello stadio “Daniele Gandi” è adesso più verde grazie a un tappeto erboso in ottime condizioni e ai recenti lavori di riqualificazione portati a termine dall'amministrazione comunale. In campo con lo slogan “Noi siamo Coriano” domenica (30 marzo) si è svolta la festa di inaugurazione del... 🔗riminitoday.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Calcio, Serie C: Renate a Vercelli vince la 18° partita e va ai playoff contro l’Arzignano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

L’incontro è in programma oggi (calcio d’inizio alle 16,30) presso lo stadio “Piola” di Vercelli - Pierpaolo Carella (AIA L’Aquila) designato come primo assistente per l’incontro fra Pro Vercelli e Renate del girone A della serie C. L’incontro è in programma oggi (calcio d’inizio alle 16,30) presso ... 🔗manduriaoggi.it

Calcio, "C" siamo davvero. Esplode la festa: Romagna Mia, bandiere, i bambini si fanno firmare pure le scarpe - Cori, sciarpe bianco rosse, clacson che suonano e bandiere che sventolano: allo stadio si festeggia la vittoria del Forlì che si aggiudica un posto nel campionato di Serie C, "dobbiamo ancora realizza ... 🔗forlitoday.it