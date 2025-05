Allenatore Milan Sarri in pole position? Emerge un retroscena clamoroso

Sarri sarebbe uno dei nomi sulla lista del Milan per il ruolo di prossimo Allenatore: intanto è emerso un clamoroso retroscena 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Sarri in pole position? Emerge un retroscena clamoroso Mauriziosarebbe uno dei nomi sulla lista delper il ruolo di prossimo: intanto è emerso un

Approfondimenti da altre fonti

Nuovo allenatore Milan, Sarri opportunità reale: lui accetterebbe questa proposta - Maurizio Sarri può diventare nuovo allenatore del Milan nella stagione 2025-2026? Il 'Corriere della Sera' ha lanciato un'indiscrezione 🔗pianetamilan.it

Milan, Sarri nuovo allenatore: innesto dalla Francia per convincerlo - Il Milan sta pensando già al futuro ed in tal senso avanza la candidatura di Maurizio Sarri come allenatore. Il primo rinforzo può seriamente arrivare dalla Francia e rappresentare un innesto perfetto per il tecnico toscano. In casa Milan questo è il tempo di riflessioni in vista del futuro, dal momento che è tanta la carne a cuocere, come si suole dire. La prima cosa da risolvere riguarda il direttore sportivo, ma a quanto pare i discorsi sono al momento fermi. 🔗calciomercato.it

Allenatore Milan, proposto Sarri: si muove l’agente. I rossoneri stanno … - L'agente di Maurizio Sarri avrebbe proposto il suo assistito al Milan in queste ultime ore: i rossoneri al momento starebbero ... 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Allenatore Milan, Sarri in pole position? Emerge un retroscena clamoroso; Tare e Sarri al Milan: questo lo scenario favorito dai rossoneri; La rivoluzione Milan inizia in panchina: Fabregas in pole per il dopo Conceiçao; Milan, Allegri in pole come nuovo allenatore (ma pesa lo scarso feeling con Ibrahimovic). Sarri, Xavi e Fabreg. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Panchina Milan, Sarri cambia idea: cosa trapela - Sergio Conceiçao sta provando a mettere tutto quello che ha per risollevare, almeno in maniera parziale, la stagione del Milan. Dal suo arrivo, i rossoneri hanno sì conquistato la Supercoppa Italiana, ... 🔗msn.com

“Al 30% sarà lui il nuovo allenatore del Milan”: ecco il nome balzato in pole - "Al 30% sarà lui il nuovo allenatore del Milan": ecco il nome balzato in pole. L'ultima rivelazione ha un nome molto chiaro e preciso. Il futuro del Milan continua a essere un tema caldo e profondamen ... 🔗msn.com

Con Sarri al Milan, anche la stella della Lazio in rossonero: l’ultima indiscrezione accende i tifosi - Con Sarri al Milan, anche la stella della Lazio in rossonero. L’ultima indiscrezione rivela del possibile doppio colpo in arrivo. In Casa Milan, il futuro di Gimenez è diventato uno dei temi più discu ... 🔗msn.com