Allenatore Milan Pellegatti | Sarri tra i favoriti Ecco perché Mastantuono…

Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan, di Sarri (candidato nel ruolo di Allenatore) e di Mastantuono 🔗 Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Pellegatti: “Sarri tra i favoriti. Ecco perché. Mastantuono…” Carlo, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del, di(candidato nel ruolo di) e di Mastantuono 🔗 Pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo allenatore Milan, Sarri opportunità reale: lui accetterebbe questa proposta - Maurizio Sarri può diventare nuovo allenatore del Milan nella stagione 2025-2026? Il 'Corriere della Sera' ha lanciato un'indiscrezione 🔗pianetamilan.it

Allenatore Milan, Pellegatti: “Conceicao può rimanere. Ecco come. De Zerbi…” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero parlando anche di Conceicao e di De Zerbi 🔗pianetamilan.it

Milan, Pellegatti: “Allenatore? Occhio a De Zerbi”. A sorpresa su Conceicao… - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero parlando anche di Conceicao e di De Zerbi 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Allenatore Milan, Pellegatti: “Sarri tra i favoriti. Ecco perché. Mastantuono…”; Milan, Pellegatti rivela: “Nessun contatto con Sarri”. Poi la critica su Conte; Nuovo DS e allenatore del Milan, Pellegatti sgancia la bomba: “Attenzione a quei due in rossonero”; Pellegatti: Milan, no Sarri e Conte. Se Allegri resta alla Juve, occhio a Motta.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sarri nuovo allenatore del Milan? L’ultimo retroscena potrebbe cambiare tutto - Sarri nuovo allenatore del Milan? L'ultimo retroscena potrebbe cambiare tutto. A rivelarlo è Il Corriere della Sera. La stagione del Milan si concluderà il 14 maggio con la finale di Coppa Italia cont ... 🔗msn.com

Calciomercato Milan – Rivoluzione Sarri: guardate che formazione per il 2026! - Per il futuro della panchina del Milan è in forte ascesa la candidatura di Maurizio Sarri: ecco la possibile formazione con il calciomercato ... 🔗msn.com

Con Sarri al Milan, anche la stella della Lazio in rossonero: l’ultima indiscrezione accende i tifosi - Con Sarri al Milan, anche la stella della Lazio in rossonero. L’ultima indiscrezione rivela del possibile doppio colpo in arrivo. In Casa Milan, il futuro di Gimenez è diventato uno dei temi più discu ... 🔗msn.com