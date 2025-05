Allenamento Juve lavoro atletico e focus sulle palle inattive a due giorni dal Bologna Il report dalla Continassa

Allenamento Juve, lavoro atletico e palle inattive. report della seduta di oggi a due giorni dal big matchA due giorni da Bologna–Juve, ecco il report dell’Allenamento odierno dei bianconeri.report – «Due giorni alla partita del Dall’Ara, dove la Juve scende in campo domenica 4 maggio alle 20.45 per affrontare il Bologna, in un match molto importante per la classifica dei bianconeri.Oggi, 2 maggio, i bianconeri sono scesi in campo al mattino: focus dell’Allenamento, oltre a una sessione specificamente dedicata alla parte atletica, è stato il lavoro sulle palle inattive.Domani la squadra svolgerà il consueto Allenamento della vigilia e poi partirà, nel pomeriggio, per Bologna. Come sempre, Mister Tudor incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium nella conferenza stampa, in programma per le 14, in diretta come sempre su Juventus. 🔗 Juventusnews24.com - Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulle palle inattive a due giorni dal Bologna. Il report dalla Continassa della seduta di oggi a duedal big matchA dueda, ecco ildell’odierno dei bianconeri.– «Duealla partita del Dall’Ara, dove lascende in campo domenica 4 maggio alle 20.45 per affrontare il, in un match molto importante per la classifica dei bianconeri.Oggi, 2 maggio, i bianconeri sono scesi in campo al mattino:dell’, oltre a una sessione specificamente dedicata alla parte atletica, è stato il.Domani la squadra svolgerà il consuetodella vigilia e poi partirà, nel pomeriggio, per. Come sempre, Mister Tudor incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium nella conferenza stampa, in programma per le 14, in diretta come sempre suntus. 🔗 Juventusnews24.com

