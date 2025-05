Allarme bomba in piazza Santa Maria Novella | gli artificieri controllano uno zaino abbandonato

Allarme bomba in piazza Santa Maria Novella, davanti al Museo del Novecento. È accaduto nel corso del pomeriggio di venerdì 2 maggio. A far scattare l’Allarme uno zaino dimenticato, al suo interno fortunatamente nessun esplosivo o altro che facesse temere il peggio.Qualcuno si è accorto dello. 🔗 Firenzetoday.it - Allarme bomba in piazza Santa Maria Novella: gli artificieri controllano uno zaino abbandonato in, davanti al Museo del Novecento. È accaduto nel corso del pomeriggio di venerdì 2 maggio. A far scattare l’unodimenticato, al suo interno fortunatamente nessun esplosivo o altro che facesse temere il peggio.Qualcuno si è accorto dello. 🔗 Firenzetoday.it

