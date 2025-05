Alla scoperta di un gioiello storico | il Teatrino Civico di Chivasso

Chivasso un antico, piccolo teatro all'italiana, fiore all'occhiello per il Piemonte e la cultura, la sua storia, il suo accurato restauro Uno dei grandi e pregevoli tesori che l'Italia racchiude sono i suoi antichi teatri, alcuni dei quali si possono ritenere autentici piccoli scrigni di fascino e storia. Lasciate quindi le grandi città con i .

