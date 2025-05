Alla fine basta poco per divertirsi l' esperimento al Ringo diventi abitudine

Ringo è un esempio di quanto Alla fine basti poco per creare opportunità, sfruttando al meglio quanto disponibile. Messina ha finalmente la sua spiaggia urbana. Un risultato conquistato a fatica in una città che per decenni ha girato le spalle al suo mare, ritenendolo quasi un'entità estranea.

Venezia Napoli 0-0 LIVE: manca poco alla fine, risultato ancora in equilibrio - In Veneto il match valido per la 29ª giornata di Serie A Venezia Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Napoli, valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. VENEZIA NAPOLI CRONACA E DIRETTA LIVE 45+ Parata pazzesca di Radu! Con un balzo […] 🔗calcionews24.com

Zaia “Sul fine vita basta ipocrisie” - VENEZIA (ITALPRESS) – “Cominciamo con il dire che in Italia il fine vita esiste già. Normato da una sentenza. Il dire che non esiste, significa non essere rispettosi dei cittadini”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, Luca Zaia, che ha incaricato i suoi tecnici di mettere a punto un regolamento per dare attuazione alla sentenza dela Corte costituzionale del 2019 che garantisce l’accesso alla morte volontaria in alcuni casi ben specificati. 🔗ildenaro.it

Como, beffa di rigore. Ikoné non basta ai lariani. Il pareggio del Venezia arriva a un passo dalla fine - di Enrico LevriniCOMOIl Como pareggia 1-1 la sfida salvezza contro il Venezia, in una partita molto ricca di occasioni nella quale la squadra di casa viene beffata nel finale dal rigore di Gytkjaer, in risposta al gol di Ikoné. Un punto che poteva essere una vittoria, ma che rende la classifica dei lariani abbastanza rassicurante. Fabregas potrà concentrarsi sempre di più sullo sviluppo del suo gioco e la crescita dei talenti nella rosa dei lariani. 🔗sport.quotidiano.net

