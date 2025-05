Alfonso Signorini sulla sfuriata di Giulia De Lellis incinta | Sarà arrabbiata per i soldi persi degli sponsor

sfuriata di Giulia De Lellis per la paparazzata del settimanale Chi che ha annunciato la sua gravidanza, Alfonso Signorini ha voluto dire la sua. Senza peli sulla lingua, infatti, il conduttore ha commentato le ultime dichiarazioni dell’influencer. “Sarà arrabbiata per i soldi persi degli sponsor” – Il tutto è avvenuto dopo la paparazzata di Chi, dove .L'articolo Alfonso Signorini, sulla sfuriata di Giulia De Lellis incinta: “Sarà arrabbiata per i soldi persi degli sponsor” 🔗 Davanti alladiDeper la paparazzata del settimanale Chi che ha annunciato la sua gravidanza,ha voluto dire la sua. Senza pelilingua, infatti, il conduttore ha commentato le ultime dichiarazioni dell’influencer. “per i” – Il tutto è avvenuto dopo la paparazzata di Chi, dove .L'articolodiDe: “per i” 🔗 Dailynews24.it

