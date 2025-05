Alfonso Signorini replica a Giulia De Lellis paparazzata da Chi con il pancione | Appellarsi alla privacy fa proprio ridere

Signorini replica alla De Lellis sulle foto di Chi in cui l'influencer mostra il pancione, confermando quindi la gravidanza: "Lei conosce benissimo gli ingranaggi del sistema di cui è parte" 🔗 Comingsoon.it - Alfonso Signorini replica a Giulia De Lellis paparazzata da Chi con il pancione: "Appellarsi alla privacy fa proprio ridere" Desulle foto di Chi in cui l'influencer mostra il, confermando quindi la gravidanza: "Lei conosce benissimo gli ingranaggi del sistema di cui è parte" 🔗 Comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

La battuta di Alfonso Signorini su Giulia Salemi scatena il caos: interviene anche Pierpaolo Pretelli - Alfonso Signorini è finito al centro delle polemiche per una battuta infelice su Giulia Salemi, pronunciata durante un podcast. La frase ha suscitato indignazione tra i fan dell’influencer, che si sono scatenati sui social, in particolare su X (ex Twitter). Il caso è stato sollevato da Amedeo Venza, che ha condiviso i commenti degli utenti e i dettagli della vicenda. Anche Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia, è stato coinvolto a causa di un like sospetto. 🔗anticipazionitv.it

Grande Fratello a settembre con o senza Alfonso Signorini: la replica sibillina del conduttore - Il Grande Fratello torna in onda a settembre. Alfonso Signorini ci sarà? La sua replica sibillina il giorno dopo la finale che ha incoronato vincitrice Jessica Morlacchi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giulia De Lellis e Alfonso Signorini: un confronto acceso sulla gravidanza - Un acceso dibattito sulla privacy e la comunicazione nel mondo dei social tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini. Leggi tutto Il dramma della privacy nel mondo dei social: Giulia De Lellis e Alfonso Signorini su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Gf Vip, Alfonso Signorini e la gaffe (bis) sull'abito di Giulia Salemi; Sara Ricci parla dell’omicidio di Giulia Cecchettin al GF, la regia la interrompe; Grande fratello Vip, Giulia Salemi furiosa con la madre per il “rito magico”; Giulia De Lellis, la sorella contro Alfonso Signorini: «Sei una me**a». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alfonso Signorini replica a Giulia De Lellis paparazzata da Chi con il pancione: "Appellarsi alla privacy fa proprio ridere" - Signorini replica alla De Lellis sulle foto di Chi in cui l'influencer mostra il pancione, confermando quindi la gravidanza: "Lei conosce benissimo gli ingranaggi del sistema di cui è parte" ... 🔗comingsoon.it

Gravidanza Giulia De Lellis, è scontro con Alfonso Signorini: le dure parole del conduttore - Scontro tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini dopo lo scoop sulla gravidanza: le parole taglienti del conduttore ... 🔗notizie.it

Giulia De Lellis, la “stoccata” di Alfonso Signorini dopo la polemica: il video - Alfonso Signorini risponde a Giulia De Lellis dopo le foto del pancino sospetto su "Chi": il botta e risposta con l'influencer. 🔗msn.com