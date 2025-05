Alexandrina Mihai | In Moldavia guardavo i cartoni in italiano Le nuove distanze stanno snaturando la marcia

marcia azzurra ha ritrovato Alexandrina Mihai. Un inizio di 2025 veramente eccellente per l’atleta nata in Moldavia e poi cresciuta in Veneto, con la recente conquista del titolo nazionale nella 20km e anche la realizzazione del record italiano Under 23. Mihai è stata ospite della nuova puntata di Run2U, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport.Un 2024 davvero complicato e che ha visto la ventunenne azzurra allontanarsi per un po’ dalla marcia: “L’anno scorso sono partita un po’ così, successivamente mi sono ripresa bene, ma poi ho avuto un problema fisico che mi ha obbligato a mettere la salute al primo posto e quindi sono stata ferma. Da maggio in poi non ho più gareggiato e ho passato l’estate a fare cose diverse come nuoto e palestra. A settembre sono tornata a marciare, ma per fortuna è un capitolo chiuso, a cui non penso neanche più”. 🔗 Oasport.it - Alexandrina Mihai: “In Moldavia guardavo i cartoni in italiano. Le nuove distanze stanno snaturando la marcia” Laazzurra ha ritrovato. Un inizio di 2025 veramente eccellente per l’atleta nata ine poi cresciuta in Veneto, con la recente conquista del titolo nazionale nella 20km e anche la realizzazione del recordUnder 23.è stata ospite della nuova puntata di Run2U, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport.Un 2024 davvero complicato e che ha visto la ventunenne azzurra allontanarsi per un po’ dalla: “L’anno scorso sono partita un po’ così, successivamente mi sono ripresa bene, ma poi ho avuto un problema fisico che mi ha obbligato a mettere la salute al primo posto e quindi sono stata ferma. Da maggio in poi non ho più gareggiato e ho passato l’estate a fare cose diverse come nuoto e palestra. A settembre sono tornata are, ma per fortuna è un capitolo chiuso, a cui non penso neanche più”. 🔗 Oasport.it

