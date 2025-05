Alexander Zverev sconfitto e umiliato a Madrid? Le sue parole sono un caso

Madrid, per il k.o. contro l'argentino Francisco Cerundolo, è finito Alexander Zverev, che dopo la finale degli Australian Open non ha ottenuto più grandi risultati. Anzi, per il tedesco è un periodo nero nel quale non è riuscito ad approfittare dell'assenza di Jannik Sinner al fine di portarsi in vetta al ranking. Al termine dell'incontro, hanno lasciato sorpresa le sue parole sull'eliminazione. "A dire il vero, sentivo di aver giocato bene — ha detto in conferenza stampa — Ho servito bene, ho colpito bene il dritto e il rovescio. Ma onestamente, lui ha giocato meglio di me. Qui ho sempre la sensazione di poter mostrare un buon tennis e di poter vincere il torneo. In fin dei conti, come ho detto, non credo di aver giocato male".E ancora: "Nelle partite precedenti, prima di Monaco, perdevo per colpa mia, perché giocavo male, commettevo errori e forse non ero abbastanza coraggioso — ha aggiunto Zverev — Non posso dire lo stesso per questa gara.

