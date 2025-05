Alemanno scrive dal carcere | Nelle celle sovraffollamento e cure negate

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha inviato da Rebibbia dove si trova detenuto dal 31 dicembre per scontare una pena ad 1 anno e 10 mesi, una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane è al centro della missiva che Alemanno

Il "Diario dal carcere" di Alemanno: il cesso nella stessa stanza dove si cucina, la mancanza di acqua calda e le celle fatiscenti - L'ex sindaco di Roma scrive una lettera dal carcere di Rebibbia dove è detenuto dal 31 dicembre Gianni Alemanno racconta la sua esperienza nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto dal 31 dicembre scorso. A pubblicare il racconto, o come lo chiama lui "Diario dal carcere", è il suo staff che c 🔗ilgiornaleditalia.it

Alemanno scrive a Nordio: «Diagnosi senza cura, sovraffollamento, ottantenni detenuti, ecco il carcere di oggi in Italia» - L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, tornato in carcere a gennaio perché saltava gli appuntamenti con i servizi sociali (è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze) torna a far parlare di se con una dura lettera sulla situazione carceraria. Oggi, Alemanno è detenuto nel carcere di Rebibbia e ha deciso di mandare una missiva al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, assieme a Fabio Falbo, detenuto particolarmente noto di Rebibbia non solo perché “scrivano” (cioè a disposizione dei detenuti che non sanno leggere e scrivere almeno per la compilazione delle istanze) ma ... 🔗open.online

