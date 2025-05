Alemanno scrive a Nordio | Diagnosi senza cura sovraffollamento ottantenni detenuti ecco il carcere di oggi in Italia

Alemanno, tornato in carcere a gennaio perché saltava gli appuntamenti con i servizi sociali (è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze) torna a far parlare di se con una dura lettera sulla situazione carceraria. oggi, Alemanno è detenuto nel carcere di Rebibbia e ha deciso di mandare una missiva al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, assieme a Fabio Falbo, detenuto particolarmente noto di Rebibbia non solo perché "scrivano" (cioè a disposizione dei detenuti che non sanno leggere e scrivere almeno per la compilazione delle istanze) ma anche perché laureato in giurisprudenza e molto attivo nei laboratori di filosofia organizzati all'interno della struttura. Gli ultra ottantenni e l'ingiusta detenzioneAlemanno e Falbo parlano al ministro di tutte quelle che ritengono le emergenze delle carcere di oggi, puntano il dito contro «l'abuso della carcerazione preventiva»: «Basta citare il dato delle 1.

Carceri, Alemanno scrive a Nordio: "Sovraffollamento insostenibile" - Una lettera al ministro Nordio per denunciare le condizioni insostenibili in cui si trovano le carceri italiane. L’iniziativa è dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e di Fabio Falbo, che in carcere si è laureato in giurisprudenza, entrambi detenuti nel carcere di Rebibbia. "Le stiamo scrivendo perché vogliamo sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'attuale situazione carceraria, che a noi, e non solo a noi, appare insostenibile e contraria ai dettati costituzionali", esordisce la lettera indirizzata al ministro. 🔗tg24.sky.it

Carceri al collasso, gli appelli del Papa nel vuoto: cosa scrive da Rebibbia Gianni Alemanno - Il sistema delle carceri italiane è al collasso. Di per sé non è una notizia, eppure probabilmente dovrebbe esserlo, ogni giorno. Non è un caso che più e più volte Papa Francesco ha ricordato e abbracciato i carcerati, rinchiusi in strutture sovraffollate carenti di organico. Il 27 dicembre scorso il Pontefice ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia, definito dal Santo Padre “una basilica”. 🔗notizie.com

Alemanno scrive a Il Tempo: “Dalla cella dico alla politica qui siamo al collasso” - Caro Direttore, ci rivolgiamo a Lei come detenuti che si trovano oggi a fare i conti con un pianeta carcerario collassato. Siamo due persone molto diverse: una da sempre impegnata in politica che si è trovata improvvisamente catapultata in questo mondo e l'altra che, vivendo da molto tempo in questa condizione, in carcere è riuscita a laurearsi in giurisprudenza e oggi lavora per assistere gli altri detenuti nella difesa dei propri diritti. 🔗iltempo.it

