Alemanno scrive a Nordio dal carcere | Nelle celle sovraffollamento e cure negate

Alemanno, ha inviato da Rebibbia dove si trova detenuto dal 31 dicembre per scontare una pena ad 1 anno e 10 mesi, una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane è al centro della missiva che Alemanno, già.

Alemanno scrive a Nordio: «Diagnosi senza cura, sovraffollamento, ottantenni detenuti, ecco il carcere di oggi in Italia» - L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, tornato in carcere a gennaio perché saltava gli appuntamenti con i servizi sociali (è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze) torna a far parlare di se con una dura lettera sulla situazione carceraria. Oggi, Alemanno è detenuto nel carcere di Rebibbia e ha deciso di mandare una missiva al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, assieme a Fabio Falbo, detenuto particolarmente noto di Rebibbia non solo perché “scrivano” (cioè a disposizione dei detenuti che non sanno leggere e scrivere almeno per la compilazione delle istanze) ma ... 🔗open.online

Carcere, il Garante dei detenuti scrive a Nordio: “Serve una legge per garantire il diritto all’affettività sancito dalla Consulta” - Il Garante nazionale delle persone private della libertà ha inviato nei giorni scorsi una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio per “conoscere quali misure di rango legislativo e regolamentare” voglia adottare per dar seguito alla sentenza della Corte costituzionale a tutela del diritto all’affettività delle persone detenute, pronunciata ormai oltre un anno fa. Accogliendo il ricorso di un detenuto nel carcere di Terni, la Consulta aveva affermato il diritto della persona ristretta possa svolgere i colloqui con il coniuge o il convivente senza il controllo a vista del personale di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Carceri, Alemanno scrive a Nordio: "Sovraffollamento insostenibile" - Una lettera al ministro Nordio per denunciare le condizioni insostenibili in cui si trovano le carceri italiane. L’iniziativa è dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e di Fabio Falbo, che in carcere si è laureato in giurisprudenza, entrambi detenuti nel carcere di Rebibbia. "Le stiamo scrivendo perché vogliamo sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'attuale situazione carceraria, che a noi, e non solo a noi, appare insostenibile e contraria ai dettati costituzionali", esordisce la lettera indirizzata al ministro. 🔗tg24.sky.it

