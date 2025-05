Alberto Razzetti | il 2024 da urlo e i tre mesi con Marchand in Australia!

Alberto Razzetti si racconta ad Aglaia Pezzato ed Enrico Spada in un’intervista esclusiva.Il fuoriclasse del nuoto italiano, specialista dei 200 e 400 misti e dei 200 farfalla, ripercorre un 2024 ricco di emozioni:Due medaglie ai Mondiali di DohaTre finali olimpiche ai Giochi di Parigi 2024Campione del mondo in vasca corta a BudapestMa non è finita qui: “Il Razzo” annuncia anche il suo progetto per il 2025, con tre mesi di allenamento in Australia al fianco del fuoriclasse Leon Marchand. Un’occasione unica per crescere ancora, puntando ai prossimi grandi obiettivi internazionali.Tra i temi trattati:Le ambizioni per i Mondiali di SingaporeLe nuove strategie tecnicheIl lavoro quotidiano nella piscina di LivornoIscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere neanche un episodio! 🔗 Oasport.it - Alberto Razzetti: il 2024 da urlo e i tre mesi con Marchand in Australia! Nella nuova puntata di Swim Zone,si racconta ad Aglaia Pezzato ed Enrico Spada in un’intervista esclusiva.Il fuoriclasse del nuoto italiano, specialista dei 200 e 400 misti e dei 200 farfalla, ripercorre unricco di emozioni:Due medaglie ai Mondiali di DohaTre finali olimpiche ai Giochi di ParigiCampione del mondo in vasca corta a BudapestMa non è finita qui: “Il Razzo” annuncia anche il suo progetto per il 2025, con tredi allenamento inal fianco del fuoriclasse Leon. Un’occasione unica per crescere ancora, puntando ai prossimi grandi obiettivi internazionali.Tra i temi trattati:Le ambizioni per i Mondiali di SingaporeLe nuove strategie tecnicheIl lavoro quotidiano nella piscina di LivornoIscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere neanche un episodio! 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Alberto Angela e l'urlo del pubblico che imbarazza Conti. "Il 17!". Girano voci piccanti... - Quando sul palco ci sono Carlo Conti e Alberto Angela, un urlo squarcia il silenzio dell'Ariston nel giorno della finalissima del Festival di Sanremo: "Il 17!". Il motivo del grido che mette in un certo imbarazzo Conti e Angela è presto detto. Il giornalista e divulgatore scientifico è lì anche per lanciare la puntata di Ulisse di lunedì 17 febbraio su Rai 1, dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri. 🔗liberoquotidiano.it

Alberto Trentini, Giorgia Meloni chiama la mamma del cooperante italiano detenuto in Venezuela da novembre 2024 senza accuse - Si ipotizza che il regime di Maduro lo stia utilizzando come “ostaggio”. Restano sconosciuti i motivi della detenzione, mentre crescono i timori per le sue condizioni di salute 🔗wired.it

Revo, confermato Alberto Minali AD e Andrea Beltratti nuovo Presidente; approvato bilancio 2024 con utile €10,4 mln e dividendo di €0,22 per azione - Il CdA di Revo ha confermato Alberto Minali AD per il 2° mandato e Andrea Beltratti nuovo Presidente; approvato bilancio 2024: premi a €308,8 mln (+42,8%), utile a €10,4 mln e dividendo di €0,22 per azione; il nuovo piano industriale sarà presentato il 4 giugno Il Consiglio di Amministrazione 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Ceccon, Pilato e Razzetti chiudono con tre secondi posti. Marchand vince la generale; Olimpiadi Parigi 2024, risultati e medaglie di domenica 28 luglio: Martinenghi d'oro nei 100 rana. Deludono Errigo e il fioretto donne. Argento e bronzo per Maldini e Monna nella pistola; Olimpiadi: Ceccon è oro nei 100 dorso, Macchi è argento nel fioretto. Pilato 4° per un centesimo - Filippo Macchi: Sono triste, il fioretto è uno sport a discrezione dell'arbitro; Doppio argento Italia! Razzetti nei 200 misti e la 4x100 sl maschile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Alberto Razzetti: il 2024 da urlo e i tre mesi con Marchand in Australia! - Nella nuova puntata di Swim Zone, Alberto Razzetti si racconta ad Aglaia Pezzato ed Enrico Spada in un’intervista esclusiva. Il fuoriclasse del nuoto ... 🔗oasport.it