Albergo dei Poveri | il ministro della cultura Giuli promette rigenerazione gigantesca a Napoli

Napoli , nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell’Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca e rigenerazione che sarà un modello per l’Italia e per l’Europa Sarà qualcosa di straordinario”. Lo ha detto il ministro della cultura, Alessandro Giuli, che oggi ha visitato il cantiere dell’Albergo dei Poveri a Napoli . Il ministro, nel sottolineare che “ogni volta che torno a Napoli è una gioia dell’anima”, ha spiegato che in questa sua prima visita alla struttura di piazza Carlo III “sto prendendo le misure dell’avanzamento di un progetto straordinario di collaborazione fra istituzioni di cui il Mic è capofila e l’impressione è ovviamente incantevole e già si vede non soltanto dai rendering: basta guardarsi intorno e vedere l’eccezionale possibilità di rigenerazione urbana, sociale e paesaggistica che questo luogo può avere per la città, ma con una dimensione nazionale ed europea”. 🔗 “Ci avviamo a vedere qui a, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell’Università,scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca eche sarà un modello per l’Italia e per l’Europa Sarà qualcosa di straordinario”. Lo ha detto il, Alessandro, che oggi ha visitato il cantiere dell’dei. Il, nel sottolineare che “ogni volta che torno aè una gioia dell’anima”, ha spiegato che in questa sua prima visita alla struttura di piazza Carlo III “sto prendendo le misure dell’avanzamento di un progetto straordinario di collaborazione fra istituzioni di cui il Mic è capofila e l’impressione è ovviamente incantevole e già si vede non soltanto dai rendering: basta guardarsi intorno e vedere l’eccezionale possibilità diurbana, sociale e paesaggistica che questo luogo può avere per la città, ma con una dimensione nazionale ed europea”. 🔗 Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» - «Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione,... 🔗ilmattino.it

Il Ministro della cultura Giuli nei panni di direttore del circo nell'ultima opera di Harry Greb - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli in veste di direttore del circo che annuncia l’ultimo spettacolo circense con gli animali. Questa è l’ultima opera dello street artist Harry Greb a sostegno della mobilitazione di Lav per l’attuazione della legge-delega per il superamento dell’uso degli... 🔗romatoday.it

Il ministro della Cultura Giuli: «Dolore e sconcerto per la scomparsa dell'amica e collega». Il presidente del Senato La Russa: «Ricordo il suo modo gentile di porsi e la sua grande professionalità» - Lutto nel mondo del giornalismo: Paola Motta, giornalista di Sky Tg24, si è spenta a 57 anni. Ne avrebbe compiuti 58 a giugno. Cronista politica conosciuta e apprezzata, lavorava nel canale all news di Sky Italia. La vita dopo la morte: il ... 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa»; Giuli a Napoli: «Albergo dei Poveri sarà modello per Italia ed Europa»; Napoli, firmato protocollo di intesa per Palazzo Fuga; A Napoli nascerà un nuovo centro culturale? Il ministro Sangiuliano lancia la sfida (eterna) del Real Albergo dei Poveri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» - «Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa ... 🔗msn.com

Napoli, Giuli: "Profumo di scudetto rallegra il mio cuore di romanista" - (LaPresse) il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il cantiere dell'Albergo dei poveri a Napoli, progetto di valorizzazione ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Cosa è stato e cosa sarà l’Albergo dei poveri a Napoli - Il cosiddetto Albergo dei poveri di Napoli ha smesso ... università Federico II, ministero della Cultura – la direzione del cantiere sta studiando i flussi di visitatori che si possono ... 🔗ilpost.it