Alaves-Atletico Madrid il pronostico de LaLiga | fiducia in Griezmann e compagni

LaLiga 20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinale delle coppe europee, il massimo campionato spagnolo tornerà protagoniste con le sfide della 34ª giornata. Domani, sabato 3 maggio, ci aspettano 4 partite: il programma si aprirà con il match tra Alaves e Atletico Madrid, in campo alle ore 14:00 al Mendizorroza. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.10, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.10 e 3.75.Come arrivano al match Alaves e Atletico MadridL'Alaves è piena lotta per non retrocedere in Segunda Division, ma nell'ultima giornata è riuscita a tirarsi fuori momentaneamente dalla zona rossa, battendo 1-0 la Real Sociedad tra le mura amiche.

