Al via la terza edizione del concorso internazionale musicale Giovani musicisti

terza edizione del concorso internazionale musicale “Giovani musicisti”, in programma dal 5 al 9 maggio 2025 presso lo storico Castello Ducale.L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Musica Nova, con la. 🔗 Brindisireport.it - Al via la terza edizione del concorso internazionale musicale “Giovani musicisti” CEGLIE MESSAPICA - La città si prepara si prepara ad accogliere ladel”, in programma dal 5 al 9 maggio 2025 presso lo storico Castello Ducale.L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Musica Nova, con la. 🔗 Brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

Cinebike 2025: al via la terza edizione del concorso "Cinebike Shorts" - Torna l'appuntamento con Cinebike, il festival Bike-in del Friuli Venezia Giulia che unisce la passione per il cinema alla mobilità sostenibile. La terza edizione, in programma dal 13 al 21 giugno 2025, si sposta da Grado a Palmanova, Aquileia e al Collio-Brda, con un ricco programma di... 🔗udinetoday.it

Al via la terza edizione del concorso “D.O.N.N.A., Dietro Ogni Nome Nessun’Altra” - Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di Marzo Donna 2025 la Presidenza del Consiglio comunale di Napoli con le Commissioni consiliari Istruzione e Famiglie e Sport e Pari Opportunità promuove la terza edizione del concorso fotografico “D.O.N.N.A – Dietro Ogni Nome Nessun’Altra”, rivolto alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado della città. L’iniziativa è stata lanciata l’8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Napoli (comune. 🔗anteprima24.it

“Cambiamo Aria!”, via alla terza edizione del concorso di idee promosso dalla Regione Campania - Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Campania” sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente la Regione Campania ha bandito la terza edizione del Concorso di idee Cambiamo aria!, rivolto agli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado della Campania, per assegnare n. 30 premi a una classe o a un gruppo di studenti di classi differenti iscritti all’anno scolastico 2024/2025. 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Al via la terza edizione del concorso internazionale musicale “Giovani musicisti”; Società e progetti di ingegneria e architettura: al via la terza edizione dei Premi OICE; Pessina Cremonese, al via la terza edizione del concorso di pittura estemporanea Luoghi e Colori. Iscrizioni entro il 15 maggio; Al via la terza edizione di Andata e Racconto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Al via la terza edizione del premio letterario Comet Poesia a Petralia Soprana - Il premio è patrocinato dal Comune di Petralia Soprana, recentemente insignito, nell’ambito del Patto intercomunale per la lettura delle Madonie, del titolo di “Città che Legge”, dalla locale ... 🔗palermotoday.it

Al via la terza edizione dei Premi Oice per progettisti e progetti - Candidature entro il 29 maggio. Il presidente Lupoi: Valorizziamo il made in Italy dell’ingegneria e dell’architettura in occasione dei 60 anni dell’Associazione ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Milano-Portofino 2025, tutto pronto per la terza edizione - Trenta auto storiche e dieci supercar contemporanee protagoniste dal'1 al 4 maggio, tra cultura, paesaggi e prove di regolarità Trenta auto storiche e dieci supercar contemporanee protagoniste dal 1° ... 🔗ruoteclassiche.quattroruote.it