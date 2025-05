Al via il 5 maggio la Chianti Lovers Week

maggio 2025 - Il Chianti Docg scende in piazza, entra nei negozi, si infila nei cinema, nelle enoteche e nei luoghi dell'arte. Dal 5 all'11 maggio, il Consorzio Vino Chianti lancia la prima edizione della Chianti Lovers Week, una rassegna che porterà il vino toscano per eccellenza fuori dalle cantine per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità. Un format nuovo e inclusivo, pensato per coinvolgere non solo gli appassionati ma anche i curiosi, i passanti, i turisti e i cittadini. La settimana si preannuncia ricchissima: oltre 50 eventi organizzati da enoteche, ristoranti, cantine, botteghe e spazi culturali si svolgeranno in tutta la Toscana, da Firenze a Siena, da Pisa ad Arezzo, da Impruneta a Montepulciano. Degustazioni guidate, aperitivi tematici, cene a più mani, percorsi tra i filari e abbinamenti insoliti: ogni realtà interpreterà il Chianti a modo suo, con libertà e creatività.

